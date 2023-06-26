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Шабаров Вениамин Анатольевич

Место рождения

г. Вологда

Дата рождения

18.09.1985

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1985

Отец: Шабаров Анатолий Вениаминович

Мать: Шабарова Ольга Андреевна

г. Вологда
Рождение ребёнка
26.03.2010

Дочь: Шабарова Анастасия Вениаминовна

Мать ребёнка: Шабарова Надежда Сергеевна

г.Вологда
Бракосочетание
14.06.2014

Жена: Шабарова Надежда Сергеевна

г.Вологда
Рождение ребёнка
17.03.2015

Сын: Шабаров Всеволод Вениаминович

Мать ребёнка: Шабарова Надежда Сергеевна

г. Вологда