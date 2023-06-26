Шабаров Вениамин Анатольевич
Место рожденияг. Вологда
Дата рождения18.09.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1985
г. Вологда
Рождение ребёнка
26.03.2010
Дочь: Шабарова Анастасия Вениаминовна
Мать ребёнка: Шабарова Надежда Сергеевна
г.Вологда
Бракосочетание
14.06.2014
г.Вологда
Рождение ребёнка
17.03.2015
Сын: Шабаров Всеволод Вениаминович
Мать ребёнка: Шабарова Надежда Сергеевна
г. Вологда