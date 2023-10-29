Ядрышникова Авдотья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Тихонова жена Авдотья Иванова дочь Старинная той волости государственная 35 лет в 1795 г. ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, Шатрово село, л.35
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно