Ядрышникова Авдотья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ядрышникова Авдотья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Тихонова жена Авдотья Иванова дочь Старинная той волости государственная 35 лет в 1795 г. ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, Шатрово село, л.35
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ядрышников Тихон Титов

Смерть
Неизвестно
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