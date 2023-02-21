Кривошейцев Павел Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривошейцев Павел Юрьевич

Кривошейцев Павел Юрьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1981

Пол

Мужской

Отец

1957 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1981

Отец: Кривошейцев Юрий Александрович

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close