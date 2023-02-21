Наливайко Елена Никитишна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Сын: Наливайко Михаил Петрович
Отец ребёнка: Наливайко Пётр Яковлевич
Валентиновка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно