Наливайко Елена Никитишна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наливайко Елена Никитишна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Наливайко Михаил Петрович

Отец ребёнка: Наливайко Пётр Яковлевич

Валентиновка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наливайко Пётр Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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