Жарикова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Жариков Прохор Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1831
Отец ребёнка: Жариков Прохор Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Жариков Василий Прохорович
Отец ребёнка: Жариков Прохор Андреевич
Рождение ребёнка
Около ?.04.1835
Дочь: Жарикова Дарья Прохоровна
Отец ребёнка: Жариков Прохор Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно