Жарикова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жарикова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1811 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
Около 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Жариков Давид Прохорович

Отец ребёнка: Жариков Прохор Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Жариков Павел Прохорович

Отец ребёнка: Жариков Прохор Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Жариков Василий Прохорович

Отец ребёнка: Жариков Прохор Андреевич

Рождение ребёнка
Около ?.04.1835

Дочь: Жарикова Дарья Прохоровна

Отец ребёнка: Жариков Прохор Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жариков Прохор Андреевич

Смерть
Неизвестно