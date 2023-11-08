Лащинский Федор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1879
Сын: Лащинский Леонтий Федорович
Мать ребёнка: Лащинская Софья Станиславовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Федоровна
Мать ребёнка: Лащинская Софья Станиславовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Одесса
Управление капитана над Одесским портом:|Делопроизводитель надворный советник|Особое по портовым делам присутствие: Член присутствия секретарь присутствия надворный советник
Работа или профессия
Неизвестно
Коллежский секретарь
Смерть
Неизвестно