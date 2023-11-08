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Лащинский Федор Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лащинский Федор Андреевич

Мать: Лащинская Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Лащинский Леонтий Федорович

Мать ребёнка: Лащинская Софья Станиславовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Федоровна

Мать ребёнка: Лащинская Софья Станиславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лащинская Софья Станиславовна

Работа или профессия
Неизвестно
Одесса
Управление капитана над Одесским портом:|Делопроизводитель надворный советник|Особое по портовым делам присутствие: Член присутствия секретарь присутствия надворный советник
Работа или профессия
Неизвестно
Коллежский секретарь
Смерть
Неизвестно
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