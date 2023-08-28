Воронкина (Безмилицына) Устинья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронкина (Безмилицына) Устинья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1921

Сын: Воронкин Иван Никифорович

Отец ребёнка: Воронкин Никифор Петрович

Рождение ребёнка
20.06.1940

Дочь: Татьяна Никифоровна

Отец ребёнка: Воронкин Никифор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронкин Алексей Никифорович

Отец ребёнка: Воронкин Никифор Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронкин Никифор Петрович

Смерть
Неизвестно
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