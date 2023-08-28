Воронкина (Безмилицына) Устинья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1921
Сын: Воронкин Иван Никифорович
Отец ребёнка: Воронкин Никифор Петрович
Рождение ребёнка
20.06.1940
Дочь: Татьяна Никифоровна
Отец ребёнка: Воронкин Никифор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронкин Алексей Никифорович
Отец ребёнка: Воронкин Никифор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно