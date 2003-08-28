Паньшин Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паньшин Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.2003

Отец: не указан

Мать: Шакирова Татьяна Викторовна

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