- Матрона Михайловна
Место рожденияпоч. Ямновский, д. Фрола Безносова (Вятская округа, Спенцинский оброчный стан)
Дата рожденияВычислено 1762 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1762 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Ямновский, д. Фрола Безносова (Вятская округа, Спенцинский оброчный стан)
Рождение ребёнка
16.04.1782 ст.
Дочь: Лысова Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Лысов Григорий Ефимович
Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Между 1782 и 1795
Муж: Петухов Антон -
Смерть
Неизвестно