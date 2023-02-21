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- Матрона Михайловна

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Место рождения

поч. Ямновский, д. Фрола Безносова (Вятская округа, Спенцинский оброчный стан)

Дата рождения

Вычислено 1762 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
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Рождение
Вычислено 1762 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Ямновский, д. Фрола Безносова (Вятская округа, Спенцинский оброчный стан)
Рождение ребёнка
16.04.1782 ст.

Дочь: Лысова Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Лысов Григорий Ефимович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Между 1782 и 1795

Муж: Петухов Антон -

Смерть
Неизвестно
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