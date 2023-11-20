Abraham Julianne — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Abraham Julianne

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Отец

1828 г.р.

Мать

1832 г.р.

Дети

1889 г.р.
1899 г.р.
1901 г.р.

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Abraham Marcin

Мать: Grams Ernestyna

Рождение ребёнка
1889

Сын: Wilde Rudolf

Отец ребёнка: Wilde Alexander

Vancouver, Clark County, Washington, United States of America
Рождение ребёнка
1899

Сын: Wilde Emil

Отец ребёнка: Wilde Alexander

Janowka, Wolhynien, Ukraine
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Wilde Martha

Отец ребёнка: Wilde Alexander

Смерть
1945
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