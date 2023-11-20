Abraham Julianne
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Abraham Marcin
Мать: Grams Ernestyna
Рождение ребёнка
1889
Сын: Wilde Rudolf
Отец ребёнка: Wilde Alexander
Vancouver, Clark County, Washington, United States of America
Рождение ребёнка
1899
Сын: Wilde Emil
Отец ребёнка: Wilde Alexander
Janowka, Wolhynien, Ukraine
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Wilde Martha
Отец ребёнка: Wilde Alexander
Смерть
1945