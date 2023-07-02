Аксёнов Дмитрий Алексеевич
Место рожденияКазахская ССР, Караганда
Дата рождения12.02.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1976
Казахская ССР, Караганда
Рождение ребёнка
09.08.2006
Сын: Аксёнов Валерий Дмитриевич
Мать ребёнка: Аксёнова Надежда Альбертовна
Рождение ребёнка
19.05.2011
Сын: Аксёнов Кирилл Дмитриевич
Мать ребёнка: Аксёнова Надежда Альбертовна
Бракосочетание
Неизвестно