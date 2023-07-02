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Аксёнов Дмитрий Алексеевич

Место рождения

Казахская ССР, Караганда

Дата рождения

12.02.1976

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1976

Отец: Аксёнов Алексей Алексеевич

Мать: Аксёнова Надежда Александровна

Казахская ССР, Караганда
Рождение ребёнка
09.08.2006

Сын: Аксёнов Валерий Дмитриевич

Мать ребёнка: Аксёнова Надежда Альбертовна

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
19.05.2011

Сын: Аксёнов Кирилл Дмитриевич

Мать ребёнка: Аксёнова Надежда Альбертовна

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксёнова Надежда Альбертовна