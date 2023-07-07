Зубов Тихон Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зубов Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1876
Мать ребёнка: Зубова Евдокия Кузьмина
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Зубова Евдокия Кузьмина
Рождение ребёнка
19.06.1888
Дочь: Акулина Тихоновна
Мать ребёнка: Зубова Евдокия Кузьмина
Рождение ребёнка
04.01.1891
Дочь: Татьяна Тихоновна
Мать ребёнка: Зубова Евдокия Кузьмина
Рождение ребёнка
03.04.1893
Мать ребёнка: Зубова Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
03.05.1896
Сын: Зубов Иван Тихонович
Мать ребёнка: Зубова Евдокия Кузьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубова Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зубова Евдокия Кузьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубова Евдокия Кузьмина
Смерть
Неизвестно