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Зубов Тихон Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зубов Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1876

Сын: Зубов Николай Тихонович

Мать ребёнка: Зубова Евдокия Кузьмина

Рождение ребёнка
1885

Сын: Зубов Тихон Тихонович

Мать ребёнка: Зубова Евдокия Кузьмина

Рождение ребёнка
19.06.1888

Дочь: Акулина Тихоновна

Мать ребёнка: Зубова Евдокия Кузьмина

Рождение ребёнка
04.01.1891

Дочь: Татьяна Тихоновна

Мать ребёнка: Зубова Евдокия Кузьмина

Рождение ребёнка
03.04.1893

Сын: Зубов Василий Тихонович

Мать ребёнка: Зубова Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
03.05.1896

Сын: Зубов Иван Тихонович

Мать ребёнка: Зубова Евдокия Кузьмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубова Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубов Игнатий Тихонович

Мать ребёнка: Зубова Евдокия Кузьмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубова Евдокия Кузьмина

Смерть
Неизвестно