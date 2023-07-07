Зубова Евдокия Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубова Евдокия Кузьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1876

Сын: Зубов Николай Тихонович

Отец ребёнка: Зубов Тихон Павлович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Зубов Тихон Тихонович

Отец ребёнка: Зубов Тихон Павлович

Рождение ребёнка
19.06.1888

Дочь: Акулина Тихоновна

Отец ребёнка: Зубов Тихон Павлович

Рождение ребёнка
04.01.1891

Дочь: Татьяна Тихоновна

Отец ребёнка: Зубов Тихон Павлович

Рождение ребёнка
03.05.1896

Сын: Зубов Иван Тихонович

Отец ребёнка: Зубов Тихон Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубов Игнатий Тихонович

Отец ребёнка: Зубов Тихон Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубов Тихон Павлович

Смерть
Неизвестно
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