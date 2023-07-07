Зубова Евдокия Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1876
Отец ребёнка: Зубов Тихон Павлович
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Зубов Тихон Павлович
Рождение ребёнка
19.06.1888
Дочь: Акулина Тихоновна
Отец ребёнка: Зубов Тихон Павлович
Рождение ребёнка
04.01.1891
Дочь: Татьяна Тихоновна
Отец ребёнка: Зубов Тихон Павлович
Рождение ребёнка
03.05.1896
Сын: Зубов Иван Тихонович
Отец ребёнка: Зубов Тихон Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зубов Тихон Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зубов Тихон Павлович
Смерть
Неизвестно