Урбан Лариса Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урбан Лариса Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1950

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1950

Отец: Меферт Сергей Иосифович

Мать: Урбан Евгения-Ядвига Петровна

Рождение ребёнка
18.11.1971

Сын: Слепцов Сергей Борисович

Отец ребёнка: Слепцов Борис

Рождение ребёнка
08.11.1979

Дочь: Рындина Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Рындин Николай Иванович

Рождение ребёнка
1979

Дочь: Рындина Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рындин Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слепцов Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рындин Николай Иванович

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