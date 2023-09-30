Урбан Лариса Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1950
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1950
Рождение ребёнка
18.11.1971
Отец ребёнка: Слепцов Борис
Рождение ребёнка
08.11.1979
Дочь: Рындина Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Рындин Николай Иванович
Рождение ребёнка
1979
Дочь: Рындина Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Слепцов Борис
Бракосочетание
Неизвестно