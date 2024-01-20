Чмырёва (Верещак) Елена Памфиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1905
Дата смерти06.03.1986
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1905
Отец: Верещак Памфил
Мать: Верещак Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
06.03.1986