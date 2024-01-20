Чмырёва (Верещак) Елена Памфиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чмырёва (Верещак) Елена Памфиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1905

Дата смерти

06.03.1986

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1905

Отец: Верещак Памфил

Мать: Верещак Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
06.03.1986
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