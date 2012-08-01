Баранова (Загитова) Зилия Равиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Загитова) Зилия Равиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С 07.01.1970 по 12.08.2012

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Загитов Равиль Исмагилович

Мать: Загитова Нурия Адигамовна

Рождение ребёнка
01.07.2000

Дочь: Баранова Ирина Станиславовна

Отец ребёнка: Баранов Станислав Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баранов Станислав Иванович

Смерть
С 07.01.1970 по 12.08.2012
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