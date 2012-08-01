Баранова (Загитова) Зилия Равиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиС 07.01.1970 по 12.08.2012
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.07.2000
Дочь: Баранова Ирина Станиславовна
Отец ребёнка: Баранов Станислав Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баранов Станислав Иванович
Смерть
С 07.01.1970 по 12.08.2012