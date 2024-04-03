Скороходова(Сачкова) (Сачкова) Прасковья Семенова
Место рождениядер.Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения10.10.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1889
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
24.09.1907
Деревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 12 лист 20об.-21 записан как Степанов
Смерть
Неизвестно