Скороходова(Сачкова) (Сачкова) Прасковья Семенова 10.10.1889 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходова(Сачкова) (Сачкова) Прасковья Семенова

Место рождения

дер.Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

10.10.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1889

Отец: Сачков Семен Семенов

Мать: Сачкова(Хренова) (Хренова) Дарья Андреева

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
24.09.1907

Муж: Скороходов Александр Илларионов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 12 лист 20об.-21 записан как Степанов
Смерть
Неизвестно

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