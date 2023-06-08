Стрелков Артем — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрелков Артем

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1991 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.04.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубровская Марина

Бракосочетание
19.08.2012

Жена: Дубровская Марина

Рождение ребёнка
17.06.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубровская Марина

Развод
Неизвестно

Жена: Дубровская Марина

Витебск, Витебская область