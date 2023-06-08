Стрелков Артем
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.04.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дубровская Марина
Бракосочетание
19.08.2012
Жена: Дубровская Марина
Рождение ребёнка
17.06.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дубровская Марина
Развод
Неизвестно
Жена: Дубровская Марина
Витебск, Витебская область