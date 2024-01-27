Сливков Slivkoff Vasiliy Василий Дементьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сливков Slivkoff Vasiliy Василий Дементьевич

Место рождения

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Сливков Slivkoff Дементий Иванович

Мать: ?

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1917

Сын: Slivkoff John William Edward

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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