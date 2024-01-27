Сливков Slivkoff Vasiliy Василий Дементьевич
Место рожденияСеление Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Сливков Slivkoff Дементий Иванович
Мать: ?
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1917
Сын: Slivkoff John William Edward
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно