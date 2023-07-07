Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Жинкин Петр Васильевич
Жинкин Петр Васильевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1890
Пол
Мужской
Отец
Жинкин Василий Иванович
1860 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец:
Жинкин Василий Иванович
Мать: не указана
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь