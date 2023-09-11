Латышев Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латышев Александр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Латышев Андрей Александрович

Мать: Муравина Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
12.06.2010

Дочь: Латышева Анита Александровна

Мать ребёнка: Максименко Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
22.12.2013

Сын: Латышев Андрей Александрович

Мать ребёнка: Максименко Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
05.01.2018

Дочь: Латышева Аврора Александровна

Мать ребёнка: Максименко Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
13.06.2021

Сын: Латышев Арсентий Александрович

Мать ребёнка: Максименко Ольга Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максименко Ольга Николаевна

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