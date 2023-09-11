Латышев Александр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.06.2010
Дочь: Латышева Анита Александровна
Мать ребёнка: Максименко Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
22.12.2013
Сын: Латышев Андрей Александрович
Мать ребёнка: Максименко Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
05.01.2018
Дочь: Латышева Аврора Александровна
Мать ребёнка: Максименко Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
13.06.2021
Сын: Латышев Арсентий Александрович
Мать ребёнка: Максименко Ольга Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно