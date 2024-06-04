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Шугав Тимофей Алексеев

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

До 1811

Пол

Мужской

Отец

Около 1730 г.р.

Мать

Около 1737 г.р.

Жена

Около 1746 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: Шугав Алексей Петров

Мать: Шугаева Афимья Васильева

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шугаева Афимья Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Шугав Петр Тимофеев

Мать ребёнка: Шугаева Афимья Иванова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Шугав Федор Тимофеев

Мать ребёнка: Шугаева Афимья Иванова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Шугав Андрей Тимофеев

Мать ребёнка: Шугаева Афимья Иванова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1811
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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