Шугав Тимофей Алексеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиДо 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: Шугав Алексей Петров
Мать: Шугаева Афимья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шугаева Афимья Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Шугав Петр Тимофеев
Мать ребёнка: Шугаева Афимья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Шугав Федор Тимофеев
Мать ребёнка: Шугаева Афимья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1790
Мать ребёнка: Шугаева Афимья Иванова
Смерть
До 1811