Сидорова (Чумина) Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова (Чумина) Наталья Владимировна

Место рождения

Губаха, город Губаха, Пермский край

Дата рождения

02.08.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1954 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1979

Отец: не указан

Мать: Чумина Татьяна Александровна

Губаха, город Губаха, Пермский край
Рождение ребёнка
11.01.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.08.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан