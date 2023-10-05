Голубева (Рыбакина) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубева (Рыбакина) Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1901

Отец: Рыбакин Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубев Владимир Осипович

Отец ребёнка: Голубев Осип Савельевич

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубев Осип Савельевич

Смерть
Неизвестно
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