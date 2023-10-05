Голубева (Рыбакина) Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1901
Отец: Рыбакин Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубев Владимир Осипович
Отец ребёнка: Голубев Осип Савельевич
Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно