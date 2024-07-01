Булацель (Павлова) Анастасия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булацель Григорий Павлович
Отец ребёнка: Булацель Павел Ильич
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Булацель Павел Ильич
Рождение ребёнка
Около 1847
Отец ребёнка: Булацель Павел Ильич
Рождение ребёнка
09.11.1851
Сын: Булацель Александр Павлович
Отец ребёнка: Булацель Павел Ильич
Рождение ребёнка
10.04.1855
Сын: Булацель Георгий Павлович
Отец ребёнка: Булацель Павел Ильич