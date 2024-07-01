Булацель (Павлова) Анастасия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булацель (Павлова) Анастасия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булацель Григорий Павлович

Отец ребёнка: Булацель Павел Ильич

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847

Сын: Булацель Петр Павлович

Отец ребёнка: Булацель Павел Ильич

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Булацель Павел Павлович

Отец ребёнка: Булацель Павел Ильич

Рождение ребёнка
09.11.1851

Сын: Булацель Александр Павлович

Отец ребёнка: Булацель Павел Ильич

Рождение ребёнка
10.04.1855

Сын: Булацель Георгий Павлович

Отец ребёнка: Булацель Павел Ильич

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