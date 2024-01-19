Саутина (Максимова) Наталья Васильевна
Место рождения
Дата рождения11.08.1889
Дата смерти08.10.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1889
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Саутин Дмитрий Епифанович
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Саутин Дмитрий Епифанович
Рождение ребёнка
14.04.1912
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Саутин Дмитрий Епифанович
Рождение ребёнка
25.07.1915
Сын: Саутин Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Саутин Дмитрий Епифанович
С. Новгородское
Рождение ребёнка
13.12.1917
Дочь: Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Саутин Дмитрий Епифанович
Рождение ребёнка
25.03.1930
Сын: Саутин Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Саутин Дмитрий Епифанович
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Саутин Дмитрий Епифанович
с. Новгородское
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
08.10.1968