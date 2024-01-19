Саутина (Максимова) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саутина (Максимова) Наталья Васильевна

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Место рождения

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

11.08.1889

Дата смерти

08.10.1968

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1889

Отец: Максимов Василий Ионович

Мать: Максимова Пелагея Ивановна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Саутин Дмитрий Епифанович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Саутин Филипп Дмитриевич

Отец ребёнка: Саутин Дмитрий Епифанович

Рождение ребёнка
14.04.1912

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Саутин Дмитрий Епифанович

Рождение ребёнка
25.07.1915

Сын: Саутин Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Саутин Дмитрий Епифанович

С. Новгородское
Рождение ребёнка
13.12.1917

Дочь: Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Саутин Дмитрий Епифанович

Рождение ребёнка
25.03.1930

Сын: Саутин Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Саутин Дмитрий Епифанович

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Саутин Дмитрий Епифанович

с. Новгородское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саутин Дмитрий Епифанович

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
08.10.1968
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