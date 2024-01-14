Квасюк Филип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квасюк Филип

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

YS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людвиня Филипповна

Мать ребёнка: Квасюк Юзя Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анеля Филипповна

Мать ребёнка: Квасюк Юзя Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Филипповна

Мать ребёнка: Квасюк Юзя Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Квасюк Юзя Иосифовна

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