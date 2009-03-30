Давидович Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1930
Дата смерти30.03.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1930
Рождение ребёнка
26.02.1955
Дочь: Подопригора Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Давидович Тамара
Рождение ребёнка
03.01.1957
Дочь: Васильковская Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Давидович Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Давидович Тамара
Смерть
30.03.2009