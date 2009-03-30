Давидович Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давидович Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1930

Дата смерти

30.03.2009

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1930

Отец: Давидович Иван Сидорович

Мать: Давидович Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
26.02.1955

Дочь: Подопригора Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Давидович Тамара

Рождение ребёнка
03.01.1957

Дочь: Васильковская Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Давидович Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давидович Тамара

Смерть
30.03.2009