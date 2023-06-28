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Барановский Василий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Барановский Николай

Мать: Барановская Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барановский Василий Васильевич

Мать ребёнка: Барановская Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барановская Алла Васильевна

Мать ребёнка: Барановская Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барановская Мария

Смерть
Неизвестно