Барановский Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Барановский Николай
Мать: Барановская Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барановский Василий Васильевич
Мать ребёнка: Барановская Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барановская Алла Васильевна
Мать ребёнка: Барановская Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Барановская Мария
Смерть
Неизвестно