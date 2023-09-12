Соболева Анастасия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1947
Сын: Соболев Евгений Александрович
Отец ребёнка: Соболев Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
15.06.1949
Сын: Соболев Юрий Александрович
Отец ребёнка: Соболев Александр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
учитель в Павл школе
Смерть
Неизвестно