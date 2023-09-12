Соболева Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболева Анастасия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1947

Сын: Соболев Евгений Александрович

Отец ребёнка: Соболев Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
15.06.1949

Сын: Соболев Юрий Александрович

Отец ребёнка: Соболев Александр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соболев Александр Сергеевич

Работа или профессия
Неизвестно
учитель в Павл школе
Смерть
Неизвестно
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