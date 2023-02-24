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Дивногорский Константин Алексеевич

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Место рождения

Село Нижняя Туарма , Карсунский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Дивногорский Алексей Яковлевич

Мать: Дивногорская Ольга Дмитриевна

Село Нижняя Туарма , Карсунский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1912

Сын: Дивногорский Борис Константинович

Мать ребёнка: ?

Село Старая Зиновьевка , Карсунский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Работа или профессия
Неизвестно
Псаломщик Богородичной церкви села Старая Зиновьевка Карсунского уезда Симбирской губернии (1900)
Смерть
Неизвестно
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