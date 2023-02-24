Дивногорский Константин Алексеевич
Место рожденияСело Нижняя Туарма , Карсунский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Село Нижняя Туарма , Карсунский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1912
Сын: Дивногорский Борис Константинович
Мать ребёнка: ?
Село Старая Зиновьевка , Карсунский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Работа или профессия
Неизвестно
Псаломщик Богородичной церкви села Старая Зиновьевка Карсунского уезда Симбирской губернии (1900)
Смерть
Неизвестно