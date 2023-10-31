Федора Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1717
Дата смертиПосле 1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Василий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Яковлевич
Смерть
После 1770