Федора Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федора Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

После 1770

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1717 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Яковлевич

Копытово, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Василий Яковлевич

Копытово, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Яковлевич

Смерть
После 1770
Копытово, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
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