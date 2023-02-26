Параскева Васильева
Место рожденияд.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ефросинья Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Терентьев
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
11.?.1857
Муж: Евдоким Терентьев
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно