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Параскева Васильева

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Место рождения

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ефросинья Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Терентьев

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
11.?.1857

Муж: Евдоким Терентьев

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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