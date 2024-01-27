Бучнев Buchnoff Федор Кузьмич
Место рожденияСеление Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Бучнев Buchnoff Козьма Ефимович
Мать: Бучнева Мария
Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Бучнева Пелагея
Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Бучнева Пелагея
Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Рождение ребёнка
1885
Сын: Бучнев Buchnoff Василий Федорович
Мать ребёнка: Бучнева Пелагея
Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Упоминание
1886
Селение Воронцовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Армения.
В 37 лет живет с женой и 3 детьми Василием, Анной и Татьяной в Воронцовке. Отец уже умер. Матери тоже нет.
Смерть
Неизвестно