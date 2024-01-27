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Бучнев Buchnoff Федор Кузьмич

Место рождения

Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Бучнев Buchnoff Козьма Ефимович

Мать: Бучнева Мария

Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Бучнева Пелагея

Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Бучнева Пелагея

Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Рождение ребёнка
1885

Сын: Бучнев Buchnoff Василий Федорович

Мать ребёнка: Бучнева Пелагея

Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Упоминание
1886
Селение Воронцовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Армения.
В 37 лет живет с женой и 3 детьми Василием, Анной и Татьяной в Воронцовке. Отец уже умер. Матери тоже нет.
Смерть
Неизвестно
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