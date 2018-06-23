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Мирошникова Валерия Даниловна
Мирошникова Валерия Даниловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.06.2018
Пол
Женский
Отец
Мирошников Данил Алексеевич
1996 г.р.
Мать
Бигулаева Зарина Михайловна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЗБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.2018
Отец:
Мирошников Данил Алексеевич
Мать:
Бигулаева Зарина Михайловна
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