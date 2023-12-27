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Глебова Пелагея Ивановна

Место рождения

село Печатники

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

село Печатники
Бракосочетание
04.11.1874

Муж: Глебов Никита Петрович

Иоанна Предтеченская церковь
Рождение ребёнка
1877

Сын: Глебов Иван Никитич

Отец ребёнка: Глебов Никита Петрович

Садовая Слобода
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Качалина Екатерина Никитина

Отец ребёнка: Глебов Никита Петрович

Садовая Слобода
Рождение ребёнка
17.02.1887

Дочь: Ковалкина Евдокия Никитина

Отец ребёнка: Глебов Никита Петрович

Садовая Слобода
Рождение ребёнка
1887

Сын: Глебов Петр Никитич

Отец ребёнка: Глебов Никита Петрович

деревня Садовники
Рождение ребёнка
25.09.1889

Сын: Глебов Михаил Никитич

Отец ребёнка: Глебов Никита Петрович

Садовая Слобода
ЦИАМ ф.203 оп.777, д.67 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1883-1900гг. л. 137 №31
Рождение ребёнка
02.03.1894

Сын: Глебов Василий Никитин

Отец ребёнка: Глебов Никита Петрович

Садовая Слобода
ЦИАМ ф.203 оп.777, д.67 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1883-1900гг. л. 215 №12
Рождение ребёнка
10.07.1897

Сын: Глебов Павел Никитич

Отец ребёнка: Глебов Никита Петрович

Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
ЦИАМ ф.203 оп.777, д.67 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1883-1900гг. л. 276 №28
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агриппина Никитична

Отец ребёнка: Глебов Никита Петрович

Смерть
Неизвестно
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