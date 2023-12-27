Глебова Пелагея Ивановна
Место рождениясело Печатники
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
село Печатники
Бракосочетание
04.11.1874
Иоанна Предтеченская церковь
Рождение ребёнка
1877
Сын: Глебов Иван Никитич
Отец ребёнка: Глебов Никита Петрович
Садовая Слобода
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Качалина Екатерина Никитина
Отец ребёнка: Глебов Никита Петрович
Садовая Слобода
Рождение ребёнка
17.02.1887
Дочь: Ковалкина Евдокия Никитина
Отец ребёнка: Глебов Никита Петрович
Садовая Слобода
Рождение ребёнка
1887
Сын: Глебов Петр Никитич
Отец ребёнка: Глебов Никита Петрович
деревня Садовники
Рождение ребёнка
25.09.1889
Отец ребёнка: Глебов Никита Петрович
Садовая Слобода
ЦИАМ ф.203 оп.777, д.67 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1883-1900гг. л. 137 №31
Рождение ребёнка
02.03.1894
Отец ребёнка: Глебов Никита Петрович
Садовая Слобода
ЦИАМ ф.203 оп.777, д.67 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1883-1900гг. л. 215 №12
Рождение ребёнка
10.07.1897
Сын: Глебов Павел Никитич
Отец ребёнка: Глебов Никита Петрович
Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
ЦИАМ ф.203 оп.777, д.67 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1883-1900гг. л. 276 №28
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агриппина Никитична
Отец ребёнка: Глебов Никита Петрович
Смерть
Неизвестно