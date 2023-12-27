Глебов Василий Никитин
Место рожденияСадовая Слобода
Дата рождения02.03.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
02.03.1894
Отец: Глебов Никита Петрович
Мать: Глебова Пелагея Ивановна
Садовая Слобода
ЦИАМ ф.203 оп.777, д.67 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1883-1900гг. л. 215 №12
Крещение
04.03.1894
Иоанно-Предтеченская церковь с.Дьяковского
Восприемники: Сергей Никитин и Анна Петровна Глебовы
Бракосочетание
21.01.1919
Жена: Глебова Ольга Ивановна
Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
ЦИАМ ф.2132 оп.2, д.73 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1918-1920гг. л.56. №1
Рождение ребёнка
05.03.1920
Сын: Глебов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Глебова Ольга Ивановна
Садовая Слобода
ЦИАМ ф.2132 оп.2, д.73 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1918-1920гг. л.33. №2
Рождение ребёнка
04.11.1922
Мать ребёнка: Глебова Ольга Ивановна
Садовая Слобода
ЦАМО ф 2510 оп 1 дело 1933 запись 239
Смерть
Неизвестно