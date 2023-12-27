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Глебов Василий Никитин

Место рождения

Садовая Слобода

Дата рождения

02.03.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1894

Отец: Глебов Никита Петрович

Мать: Глебова Пелагея Ивановна

Садовая Слобода
ЦИАМ ф.203 оп.777, д.67 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1883-1900гг. л. 215 №12
Крещение
04.03.1894
Иоанно-Предтеченская церковь с.Дьяковского
Восприемники: Сергей Никитин и Анна Петровна Глебовы
Бракосочетание
21.01.1919

Жена: Глебова Ольга Ивановна

Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
ЦИАМ ф.2132 оп.2, д.73 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1918-1920гг. л.56. №1
Рождение ребёнка
05.03.1920

Сын: Глебов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Глебова Ольга Ивановна

Садовая Слобода
ЦИАМ ф.2132 оп.2, д.73 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1918-1920гг. л.33. №2
Рождение ребёнка
04.11.1922

Сын: Глебов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Глебова Ольга Ивановна

Садовая Слобода
ЦАМО ф 2510 оп 1 дело 1933 запись 239
Смерть
Неизвестно
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