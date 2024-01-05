Гультяева Ульяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1910 ст.
Дочь: Гультяева Таисия Севастьяновна
Отец ребёнка: Гультяев Севастьян Игнатьевич
Заборица, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.08.1913 ст.
Дочь: Гультяева Анна Севастьяновна
Отец ребёнка: Гультяев Севастьян Игнатьевич
Сукино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно