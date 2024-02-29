Гурко Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГурко Сергей Михайлович

Гурко Сергей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1998

Пол

Мужской

Отец

1979 г.р.

Мать

1979 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1998

Отец: Гурко Михаил

Мать: Гурко Татьяна Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close