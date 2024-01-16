Корзникова Аполлинария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Корзников Максим Аполлосович
Отец ребёнка: Корзников Аполлос Иванович
д. Веселая Нижнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1909
Сын: Корзников Тихон Аполлосович
Отец ребёнка: Корзников Аполлос Иванович
Вологодская обл., Кичменгско-городецкий р-н, Нижнеентальский с/с, д. Веселая
Бракосочетание
Неизвестно
д. Веселая Нижнеентальского с\\с
Смерть
Неизвестно