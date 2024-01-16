Корзникова Аполлинария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзникова Аполлинария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Корзников Максим Аполлосович

Отец ребёнка: Корзников Аполлос Иванович

д. Веселая Нижнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1909

Сын: Корзников Тихон Аполлосович

Отец ребёнка: Корзников Аполлос Иванович

Вологодская обл., Кичменгско-городецкий р-н, Нижнеентальский с/с, д. Веселая
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзников Аполлос Иванович

д. Веселая Нижнеентальского с\\с
Смерть
Неизвестно
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