(Малышева) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Малышева ? Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Ткаченко Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ткачанко Александр
Отец ребёнка: Ткаченко Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Ткаченко Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ткаченко Владимир