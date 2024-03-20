(Малышева) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Малышева) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Малышева ? Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Ткаченко Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ткачанко Александр

Отец ребёнка: Ткаченко Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Ткаченко Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ткаченко Владимир

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