Цыганкова Мария Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Цыганков Амлюсий Иванович
Отец ребёнка: Цыганков Иван Емельянович
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Бракосочетание
До 1811
Рождение ребёнка
28.09.1816 ст.
Дочь: Устиния Ивановна
Отец ребёнка: Цыганков Иван Емельянович
Рождение ребёнка
30.08.1819 ст.
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Цыганков Иван Емельянович