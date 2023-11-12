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Цыганкова Мария Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Цыганков Амлюсий Иванович

Отец ребёнка: Цыганков Иван Емельянович

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Бракосочетание
До 1811

Муж: Цыганков Иван Емельянович

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
28.09.1816 ст.

Дочь: Устиния Ивановна

Отец ребёнка: Цыганков Иван Емельянович

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
30.08.1819 ст.

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Цыганков Иван Емельянович

Кривоносовка, Сумська область
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