van Borselen (van Borselen) Jutta — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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van Borselen (van Borselen) Jutta

Место рождения

Goes, Zeeland Nederland

Дата рождения

1239

Дата смерти

Около 1296

Пол

Женский

Отец

1219 г.р.

Мать

Около 1220 г.р.

Муж

Около 1230 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1239

Отец: Van Borselen Peter

Мать: Van Borssele Hadewich

Goes, Zeeland Nederland
Рождение ребёнка
Около 1268

Дочь: Van Brederode Maria Hendriksdr.

Отец ребёнка: Van Der Lecke Hendrik II

2681 Monster, ZH Netherlands
Бракосочетание
30.10.1271

Муж: Van Der Lecke Hendrik II

Смерть
Около 1296
between 1276 and 1296