van Borselen (van Borselen) Jutta
Место рожденияGoes, Zeeland Nederland
Дата рождения1239
Дата смертиОколо 1296
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1239
Отец: Van Borselen Peter
Мать: Van Borssele Hadewich
Goes, Zeeland Nederland
Рождение ребёнка
Около 1268
Дочь: Van Brederode Maria Hendriksdr.
Отец ребёнка: Van Der Lecke Hendrik II
2681 Monster, ZH Netherlands
Бракосочетание
30.10.1271
Смерть
Около 1296
between 1276 and 1296