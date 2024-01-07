Чернышова Антонина (Леля Тоня) (Леля Тоня)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1918
Дата смертиОколо 1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Чернышов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пенькова Нина
Отец ребёнка: Чернышов Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чернышов Григорий
Смерть
Около 1986