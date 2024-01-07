Чернышова Антонина (Леля Тоня) (Леля Тоня) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышова Антонина (Леля Тоня) (Леля Тоня)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1918

Дата смерти

Около 1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1910 г.р.

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Чернышов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пенькова Нина

Отец ребёнка: Чернышов Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышов Григорий

Смерть
Около 1986
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