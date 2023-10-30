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Самородова Авдотья Васильева

Место рождения

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Авдотья Никифорова

Отец ребёнка: Самородов Никифор Петрович

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Екатерина Никифорова

Отец ребёнка: Самородов Никифор Петрович

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самородов Никифор Петрович

Место жительства
Неизвестно
Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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