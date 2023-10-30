Самородова Авдотья Васильева
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Авдотья Никифорова
Отец ребёнка: Самородов Никифор Петрович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Екатерина Никифорова
Отец ребёнка: Самородов Никифор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно