Кошина Ефросинья Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКошина Ефросинья Артемьевна

Кошина Ефросинья Артемьевна

Место рождения

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
05.02.1875 ст.

Муж: Кошин Фёдор Иродионович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.11.1876 ст.

Дочь: Кошина Матрёна Фёдоровна

Отец ребёнка: Кошин Фёдор Иродионович

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
29.12.1877 ст.

Сын: Кошин Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Кошин Фёдор Иродионович

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.10.1881 ст.

Сын: Кошин Аверкий Фёдорович

Отец ребёнка: Кошин Фёдор Иродионович

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
21.10.1890 ст.

Дочь: Кошина Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Кошин Фёдор Иродионович

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1892 ст.

Дочь: Кошина Ксения Фёдоровна

Отец ребёнка: Кошин Фёдор Иродионович

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close