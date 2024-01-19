Кошина Ефросинья Артемьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1855 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1875 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.11.1876 ст.
Дочь: Кошина Матрёна Фёдоровна
Отец ребёнка: Кошин Фёдор Иродионович
Рождение ребёнка
29.12.1877 ст.
Отец ребёнка: Кошин Фёдор Иродионович
Рождение ребёнка
20.10.1881 ст.
Отец ребёнка: Кошин Фёдор Иродионович
Рождение ребёнка
21.10.1890 ст.
Дочь: Кошина Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Кошин Фёдор Иродионович
Рождение ребёнка
24.01.1892 ст.
Дочь: Кошина Ксения Фёдоровна
Отец ребёнка: Кошин Фёдор Иродионович
Смерть
Неизвестно