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Панфиленко Александра Лукьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Панфиленко Лукьян

Мать: Панфиленко Ульяна

Смерть
2002