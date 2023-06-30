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Панфиленко Александра Лукьяновна
Панфиленко Александра Лукьяновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1912
Дата смерти
2002
Пол
Женский
Отец
Панфиленко Лукьян
Мать
Панфиленко Ульяна
Дети
Не указаны
Добавил:
ПВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец:
Панфиленко Лукьян
Мать:
Панфиленко Ульяна
Смерть
2002
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