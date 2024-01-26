Пюккёнен (Сиркия) Ева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1842
Отец: Сиркия Иван Томасович
Мать: Анна Степанова
Бракосочетание
1861
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Олонен Анна Ивановна
Отец ребёнка: Пюккёнен Иван Иосифович
Рождение ребёнка
09.09.1866
Отец ребёнка: Пюккёнен Иван Иосифович
Рождение ребёнка
13.06.1869
Отец ребёнка: Пюккёнен Иван Иосифович
Смерть
Неизвестно