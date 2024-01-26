Пюккёнен (Сиркия) Ева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пюккёнен (Сиркия) Ева Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1842

Отец: Сиркия Иван Томасович

Мать: Анна Степанова

Бракосочетание
1861

Муж: Пюккёнен Иван Иосифович

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Олонен Анна Ивановна

Отец ребёнка: Пюккёнен Иван Иосифович

Рождение ребёнка
09.09.1866

Сын: Пюккёнен Петр Иванович

Отец ребёнка: Пюккёнен Иван Иосифович

Рождение ребёнка
13.06.1869

Сын: Пюккёнен Иван Иванович

Отец ребёнка: Пюккёнен Иван Иосифович

Смерть
Неизвестно
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