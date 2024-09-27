Петрыкина (Полянская) МАРИЯ ТИМОФЕЕВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1872
Отец: Полянский ТИМОФЕЙ
Мать: не указана
Бракосочетание
16.09.1891
У Григория это второй брак и ему 19 лет, а у Марии первый брак и ей тоже 19. Свидетели на свадьбе: Афанасий Ларионович Петрыкин, Иосиф Тимофеевич Полянский, Петр Иакимович Полянский
Рождение ребёнка
13.07.1893
Сын: Петрыкин ЮЛИАН (Иулиан) ГРИГОРЬЕВИЧ
Отец ребёнка: Петрыкин Григорий Мартынович
Иосиф Тимофеевич Полянский и девица Елена Мартыновна Петрыкина
Рождение ребёнка
29.01.1896
Дочь: Петрыкина АННА ГРИГОРЬЕВНА
Отец ребёнка: Петрыкин Григорий Мартынович
Петр Демидов Аньшеков и с села Макашевка ЕленаМартынова Бирюкова
Рождение ребёнка
11.07.1897
Сын: Петрыкин ГАВРИЛ (Гавриил) ГРИГОРЬЕВИЧ
Отец ребёнка: Петрыкин Григорий Мартынович
Федот Демидов Аньшеков и Анна Карпова Долгих
Рождение ребёнка
03.02.1900
Дочь: Петрыкина АННА ГРИГОРЬЕВНА
Отец ребёнка: Петрыкин Григорий Мартынович
Восприемники: Харитон Тимофеев Полянский и кр. ж. Мария Мартыновна Щетинина