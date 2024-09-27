Петрыкина (Полянская) МАРИЯ ТИМОФЕЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрыкина (Полянская) МАРИЯ ТИМОФЕЕВНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Полянский ТИМОФЕЙ

Мать: не указана

Бракосочетание
16.09.1891

Муж: Петрыкин Григорий Мартынович

Губари, Борисоглебский, Воронежская область
У Григория это второй брак и ему 19 лет, а у Марии первый брак и ей тоже 19. Свидетели на свадьбе: Афанасий Ларионович Петрыкин, Иосиф Тимофеевич Полянский, Петр Иакимович Полянский
Рождение ребёнка
13.07.1893

Сын: Петрыкин ЮЛИАН (Иулиан) ГРИГОРЬЕВИЧ

Отец ребёнка: Петрыкин Григорий Мартынович

Губари, Борисоглебский, Воронежская область
Иосиф Тимофеевич Полянский и девица Елена Мартыновна Петрыкина
Рождение ребёнка
29.01.1896

Дочь: Петрыкина АННА ГРИГОРЬЕВНА

Отец ребёнка: Петрыкин Григорий Мартынович

Губари, Борисоглебский, Воронежская область
Петр Демидов Аньшеков и с села Макашевка ЕленаМартынова Бирюкова
Рождение ребёнка
11.07.1897

Сын: Петрыкин ГАВРИЛ (Гавриил) ГРИГОРЬЕВИЧ

Отец ребёнка: Петрыкин Григорий Мартынович

Губари, Борисоглебский, Воронежская область
Федот Демидов Аньшеков и Анна Карпова Долгих
Рождение ребёнка
03.02.1900

Дочь: Петрыкина АННА ГРИГОРЬЕВНА

Отец ребёнка: Петрыкин Григорий Мартынович

Губари, Борисоглебский, Воронежская область
Восприемники: Харитон Тимофеев Полянский и кр. ж. Мария Мартыновна Щетинина

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