Жгун Акулина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1871 ст.
Сын: Жгун Фома Иванович
Отец ребёнка: Жгун Иван Климентьевич
Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно