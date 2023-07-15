Жгун Акулина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жгун Акулина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1822 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1871 ст.

Сын: Жгун Фома Иванович

Отец ребёнка: Жгун Иван Климентьевич

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жгун Иван Климентьевич

Смерть
Неизвестно